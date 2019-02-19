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01:56 19.02.2019

На Харьковщине блокирована сеть распространения наркотиков. в которую входили полицейский и один из руководителей местного самоуправления – СБУ

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На Харьковщине блокирована сеть распространения наркотиков. в которую входили полицейский и один из руководителей местного самоуправления – СБУ

 Правоохранители Харьковской области, разоблачили и блокировали сеть распространения наркотических средств на территории Изюмского и Боровского районов области, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель организовал в своем частном домовладении изготовления и хранение каннабиса. Для распространения зелья наркозависимым лицам организатор сети привлек сообщников, среди которых были действующий сотрудник полиции, а также один из руководителей местного самоуправления", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в понедельник.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта наркотических средств участниками сети.

Сотрудники СБУ задержали организатора сети при попытке сбыта очередной партии наркотиков.

"Во время обысков по месту жительства участников сети правоохранители изъяли подготовленный для продажи каннабис, нарезное и гладкоствольное охотничье оружие, патроны к автомату Калашникова калибра 5,45 мм, а также боевую гранату РГД-5 с взрывателем"- отметили в СБУ

Организатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

"Решается вопрос о юридической квалификации действий других участников сети" - подытожили в СБУ.

Всего в ходе спецоперации из незаконного оборота изъято более 30кг марихуаны. Ее розничная стоимость по ценам "черного рынка" составляет более 1 млн грн.

Теги: #сбу #украина #харьковская #наркотики
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