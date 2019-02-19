На ДМК погиб горновой у пульта "домны"

На Днепровском металлургическом комбинате (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.) 18 февраля погиб работник, сообщает пресс-центр предприятия.

"18 февраля в доменном цехе ПАО "Днепровский меткомбинат" возле пульта управления ДП-9 обнаружен горновой, 1972 года рождения, без признаков жизни. На место была вызвана скорая помощь, проводились реанимационные мероприятия. Через время медработники констатировали смерть пострадавшего", - констатируется в информации пресс-центра.

При этом руководство меткомбината выразило соболезнование семье и близким погибшего работника.

"Проводится расследование, чтобы установить точные причины и обстоятельства этого происшествия", - резюмируется в официальной информации.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).