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23:45 18.02.2019

Рева об инициативе ограничить использование ФЛП вместо наемных работников: Речь идет не об айтишниках

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Рева об инициативе ограничить использование ФЛП вместо наемных работников: Речь идет не об айтишниках

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что инициатива об ограничении использования физических лиц-предпринимателей (ФЛП) вместо наемных работников будет касаться лишь тех работодателей, кто таким образом минимизирует свои платежи в государственный бюджет.

"Речь идет о тех работодателях, которые стараются минимизировать свои налоговые расходы используя те инструменты, которые государство дает не на поддержку большого бизнеса, а на поддержку малого бизнеса", - об этом А.Рева заявил в эфире телеканала "ICTV" в понедельник вечером.

Министр также подчеркнул, что данная инициатива не коснется представителей IT-индустрии и фрилансеров.

"Я хочу успокоить. О физических лицах предпринимателях речь не идет, они как работали, так и будут работать. Но те, кто старается использовать эти государственные механизмы для минимизации своих платежей в бюджет, с ними мы будем бороться, что бы они о нас не говорили", - добавил А.Рева.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что Кабинет министров не намерен принимать никаких решений по данному вопросу без широкого экспертного обсуждения.

"Перед тем, как нам что-то делать, я считаю было бы правильно сесть за стол, поговорить, понять в чем есть проблема тех условно миллионов людей, и определить десятки тысяч, которые этим злоупотребляют. И тех, кто злоупотребляет – поставить в равные условия, а всех других – защитить", - отметил премьер.

Как сообщалось, Минсоцполитики обнародовало законопроект, которым предлагает жестко ограничить использование ФЛП вместо найма на работу.

ЕБА считает предложение Минсоцполитики ограничить использование ФЛП вместо наемных работников точечным решением.

Теги: #флп #украина #кабмин
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