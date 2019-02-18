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23:28 18.02.2019

Мы не делаем что-то месяц или два, мы принимаем системные решения - Гройсман

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Мы не делаем что-то месяц или два, мы принимаем системные решения - Гройсман

Правительство Украины в течение последних лет проводит реформы, которые формируют новую систему построения страны, рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Мы добились макроэкономической стабилизации, дальше планируем экономический рост. Мы не делаем что-то месяц или два. Мы принимаем системные решения" – говорится в сообщении, на официальном сайте КМУ в понедельник вечером.

Глава правительства почтил память Героев Небесной Сотни.

"Я понимаю, как трудно сегодня родным и близким. Эта боль не заживет. Единственное, что надо помнить - все было не напрасно", - отметил В. Гройсман.

Теги: #выступление #украина #премьер
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Интерфакс-Украина
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