События

22:44 18.02.2019

Акция памяти стартовала в Киеве – лепестки роз покрыли места, где пролилась кровь Героев Небесной Сотни

2 мин читать

Трехдневная акция памяти Героев Небесной Сотни стартовала  на площади Независимости вечером  понедельника в Киеве.

Представители общественных союза "Воля Громады" и организации "Вольница", волонтеры, журналисты прошли по центральным улицам Киева (по маршруту площадь Независимости - ул. Институтская - Мариинский парк и дворец - ул. Грушевского - Европейская площадь – площадь Независимости), оставляя по пути в тех местах, где пролилась кровь  тысячи лепестков роз.

"Мы идем по  улицам, по которым пять лет назад шли участники мирной акции, которые даже не представляли, что кто-то из них уже через несколько часов будет убит.  И там, где по маршруту тогда пролилась кровь участников революции Достоинства, мы оставляем лепестки роз", - рассказала активистка союза "Воля громады" Оксана Григоренко агентству "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что акция проводится 18-20 февраля пятый год подряд.

"Три вечера, мы будем идти разными маршрутами в центре столицы и оставлять на земле лепестки роз. Почему роза? Этот цветок символизирует душу человека…Он погиб, а душа живет…»" - отметила О.Григоренко.

Она сообщила, что на сегодняшнюю акцию ее участники принесли шесть килограммов бутонов  роз.

По словам О.Григоренко, во вторник вечером активисты вспомнят события пятилетней давности, когда был охвачен огнем Дом профсоюзов на площади Независимости, а закончат акцию вечером среды у Михайловского Златоверхого собора, где был госпиталь, принимавший раненых.

"Лепестковое шествие – это третье завершающее мероприятие, посвященное событиям 2013-2014 годов на площади Независимости. Мы приходим сюда каждый год  в ночь с 29 на 30 ноября вспомнить разгон силовыми структурами студентов. Мы приходим на место баррикады на ул. Грушевского 22 января, где пять лет назад пролилась первая кровь участников революции Достоинства", - рассказала О.Григоренко.

Теги: #киев #акция #украина #небесная_сотня
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:37 18.02.2019
Россия пытается уничтожить украинскую государственность - Порошенко

Россия пытается уничтожить украинскую государственность - Порошенко

22:19 18.02.2019
Реформы должны продемонстрировать, что жертвы Небесной Сотни точно были не зря - Порошенко

Реформы должны продемонстрировать, что жертвы Небесной Сотни точно были не зря - Порошенко

20:01 18.02.2019
В Киеве обокрали штаб политической партии, полиция начала производство

В Киеве обокрали штаб политической партии, полиция начала производство

19:59 18.02.2019
В Киеве полиция разыскивает хулигана, порезавшего агитационную палатку политпартии возле рынка на Героев Днепра

В Киеве полиция разыскивает хулигана, порезавшего агитационную палатку политпартии возле рынка на Героев Днепра

19:46 18.02.2019
В Киеве полиция разыскивает хулигана, порезавшего агитационную палатку политпартии возле рынка на Героев Днепра

В Киеве полиция разыскивает хулигана, порезавшего агитационную палатку политпартии возле рынка на Героев Днепра

19:41 18.02.2019
В Киеве обокрали штаб политической партии, полиция начала производство

В Киеве обокрали штаб политической партии, полиция начала производство

15:53 18.02.2019
Тимошенко прогнозирует ускорение преобразований в Украине после перезагрузки власти

Тимошенко прогнозирует ускорение преобразований в Украине после перезагрузки власти

14:07 18.02.2019
Киевский метрополитен работает в обычном режиме, взрывоопасных предметов не обнаружено

Киевский метрополитен работает в обычном режиме, взрывоопасных предметов не обнаружено

13:52 18.02.2019
Украинско-румынскую паромную переправу "Орловка – Исакча" планируют запустить летом

Украинско-румынскую паромную переправу "Орловка – Исакча" планируют запустить летом

13:28 18.02.2019
Еще две станции метро закрыты из-за сообщения о якобы минировании – "Золотые ворота" и "Театральная"

Еще две станции метро закрыты из-за сообщения о якобы минировании – "Золотые ворота" и "Театральная"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

ПОСЛЕДНЕЕ

Евродепутаты, получившие отказ на въезд в Венесуэлу, попробуют попасть туда через Колумбию

Американский сенатор Эрнст заверила Полторака в дальнейшей поддержке Украины со стороны обеих палат парламента США

Правоохранительные органы АР Крым объявили в розыск членов подразделения "Рубеж", входящего в "Самооборону Крыма"

Перевод ВСУ на профессиональную основу позволит повысить ежегодные расходы на перевооружение на 70% - ЦИАКР

Протестующие под МВД активисты зажгли фаеры и спроецировали на здание надпись "Бандера, вставай"

Прибывшая в Украину сенатор от штата Айова Эрнст проведет ряд встреч касательно военного украинско-американского сотрудничества – посольство США

Полиция задерживала митрополита УПЦ (МП) на Донбассе из-за информации о его связях с боевиками

Четверо украинских военных ранены с начала суток понедельника вследствие 8 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Грицак: СБУ установила автора и организатора плана провокаций в 20 храмах УПЦ (МП)

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА