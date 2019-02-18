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22:37 18.02.2019

Россия пытается уничтожить украинскую государственность - Порошенко

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Россия пытается уничтожить украинскую государственность - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, отметил, что Россия пытается уничтожить украинскую государственность, что подтверждается, в частности ее агрессивными действиями в Азово-Черноморском бассейне и захватом украинских моряков, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Цель Кремля - уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза", -  говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в понедельник вечером.

П. Порошенко отдельно отметил, что только совместная позиция стран ЕС, помогает в противостоянии агрессивным действиям РФ.

"Господин Президент, вы очень хорошо знаете, что такое Советский Союз, что такое Варшавский блок, такое прошлое, откуда мы вместе с вами вышли. Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена", - добавил президент Украины.

Глава украинского государства поблагодарил Д. Туска за поддержку.

"Я искренне благодарен всем демократическому миру, я искренне благодарен ЕС, я искренне благодарен за вашу личную позицию в поддержку Украины. Это большая гордость для Украины, когда президент Европейского Совета, вместе с украинским Президентом выступает на украинском языке. Вы уже навсегда вошли в историю как человек, который очень много сделал для Украины. И украинский народ очень благодарен вам. Я очень счастлив, что в эти очень важные для Украины дни, мы вместе с вами", - подытожил президент Украины.

Теги: #президент #украина #встреча #туск
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Интерфакс-Украина
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