Правоохранительные органы АР Крым объявили в розыск членов подразделения "Рубеж", входящего в "Самооборону Крыма"

Следственный отдел ГУ Нацполиции Украины в АР Крым и г.Севастополе объявил в розыск руководство и участников отдельного подразделения "Рубеж", который является частью незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и действовало на территории г.Севастополь.

"В ходе расследования установлен руководитель незаконно созданного вооруженного формирования "Рубеж", которому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 260 УК Украины (руководство незаконно созданными вооруженными формированиями, повлекшее тяжкие последствия). Данная статья предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры АР Крым.

В информации отмечается, что всего было установлено 9 участников "Рубежа", которые ,начиная с марта 2014г, принимали участие в вооруженном захвате корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного корабля "Славутич", военных частей ВСУ. Также они активно способствовали развертыванию и деятельности блок-постов.

"Указанные лица подозреваются в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования). Уголовная ответственность по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы", - говорится в информации.