В Киеве полиция разыскивает хулигана, порезавшего агитационную палатку политпартии возле рынка на Героев Днепра

В Киеве возле рынка по улице Героев Днепра (Оболонский район) неизвестный мужчина порезал агитационную палатку одной из политических партий и скрылся с места происшествия, по факту чего полиция начала уголовное производство по статье "Хулиганство".

"Правоохранители пообщались с очевидцами и свидетелями и установили, что неизвестный мужчина ножом порезал боковую часть агитационной палатки и убежал в сторону метро "Героев Днепра", - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

Следственный отдел Оболонского управления полиции ГУ Нацполиции Украины в г.Киеве начал уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время усилия полицейских направленные на установление и задержание правонарушителя с целью привлечения его к ответственности.