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19:41 18.02.2019

В Киеве обокрали штаб политической партии, полиция начала производство

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В Киеве обокрали штаб политической партии, полиция начала производство

В дежурную часть Деснянского управления полиции в г.Киеве позвонил заместитель главы избирательного штаба одной из политических сил и сообщил, что он обнаружил открытыми двери в офисе политической партии, сообщает в понедельник Отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители пообщались с заявителем, который сообщил, что в течение выходных дней в офисе на улице Братиславская никого не было. В пятницу он закрыл помещение, а сегодня утром, подойдя к двери, обнаружил их открытыми. По его слова, исчез монитор и ноутбук", - говорится в сообщении.

Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что в помещение попали путем свободного доступа или путем подбора ключа. Кроме того, при осмотре помещения этажом ниже правоохранители также обнаружили открытую дверь в другие офисы, но из них ничего похищено не было.

"Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #политпартия #кража
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