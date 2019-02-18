События

19:33 18.02.2019

Перевод ВСУ на профессиональную основу позволит повысить ежегодные расходы на перевооружение на 70% - ЦИАКР

3 мин читать
Перевод ВСУ на профессиональную основу позволит повысить ежегодные расходы на перевооружение на 70% - ЦИАКР

Перевод ВСУ на профессиональную основу и сокращение текущей численности армии на 30%, по оценкам Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), позволит перераспределить оборонный бюджет страны и повысить ежегодные  расходы  на перевооружение на 70% - до $1 млрд в год.

Согласно сообщению на сайте аналитического центра, данные оценки были озвучены директором ЦИАКР, членом правления Лиги оборонных предприятий Украины Валентином Бадраком в ходе "круглого стола" по вопросам  развития ОПК, прошедшего на днях в СНБО.

По мнению В.Бадрака, текущая чрезмерная численность ВСУ, составляющая на сегодня 255 тыс.чел, является одним из отягчающих факторов начатого в условиях военного времени масштабного  перевооружения ВСУ. Как отметил эксперт, начавшая оборонную реформу и задекларировавшая перевод армии на стандарты НАТО уже до 2020 года Украина, на сегодня имеет численность вооруженных сил  вдвое  больше чем в Польше, и на 25% больше, чем  во Франции.

Между тем, согласно оценкам ЦИАКР, перевод ВСУ на профессиональную основу и сокращение их численности до порядка 186 тыс. чел., позволит увеличить расходы на перевооружение с нынешних $600 млн до $1 млрд в год, уточнил В.Бадрак.

По его словам, примером может служить опыт Польши: имея численность армии в 123 тыс. человек и годовой оборонный бюджет в размере EUR10 млрд, Варшава может позволить себе закупать, в том числе, мощные американские системы ПВО, напомнил эксперт.

В этой связи директор ЦИАКР также заострил внимание на актуальности проблемы низкой  профессиональной подготовки  личного состава ВСУ навыкам эксплуатации поставляемой в войска новой  военной техники и вооружения. Это подтверждают поступающие в Лигу в течение  всех  военных лет соответствующие регулярные жалобы от отечественных оборонных  предприятий, уточнил он.

Касаясь проблем начатой реформы ОПК, В.Бадрак призвал закрепить на уровне законодательства невозможность закупки иностранных вооружений и военной техники или технологий при наличии отечественных аналогов. "Например, когда в Украине нет ударных беспилотников, и мы их закупаем, тогда мы приветствуем такие шаги. Однако, если в Украине есть производство вертолетов, но мы покупаем такую технику за рубежом, это недопустимо", - пояснил он  свое мнение.

Вместе с тем, директор ЦИАКР также критично оценил, по некоторым данным готовящиеся правительством, планы расширения полномочий МЭРТ в области формирования и реализации государственной оборонно-промышленной политики. По его мнению, подобная инициатива может выглядеть "как временная мера": не будучи членом правительства, руководитель департамента МЭРТ по вопросам ОПК не сможет обеспечить решение всех задач и проблем реформируемой  оборонной отрасли, сказал эксперт,  поясняя свое  мнение.

Как сообщалось, в 2019 году в госбюджете на задачи перевооружения ВСУ по линии Министерства  обороны предусмотрено 16,97 млрд грн, или 16,6%  бюджета ведомства. Общий бюджет Минобороны в 2019 году оценивается в 102,49 млрд грн, в общем объеме расходов военного ведомства - 81,69 млрд грн (79,7% бюджета) будут направлены на обеспечение деятельности ВСУ.

Предусмотренный в госбюджете-2019 общий объем расходов на сектор безопасности и обороны, по данным Минфина, составит 212 млрд грн (5,4% ВВП), или на 18,6% больше, чем в 2018 году. Доля расходов на потребности перевооружения ВСУ в объеме финансирования  сектора безопасности и обороны составит в 2019 году 8%.

В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом, МЭРТ как уполномоченный правительством орган, совместно с "Укроборонпромом" обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК. С 2016 года на МЭРТ возложены функции госзаказчика по созданию новых и наращиванию имеющихся производственных мощностей в ОПК. В марте 2018 года указом президента замминистра МЭРТ Юрий Бровченко назначен главой межведомственной комиссии по вопросам ОПК при СНБО.

В июне прошлого года Верховная Рада отклонила предложения закрепить в новом базовом законе "О национальной безопасности Украины" создание в системе центральной исполнительной власти специального органа по вопросам ОПК. Вместе с тем, ст.23 раздела IV принятого базового закона, предусматривает создание в системе органов сектора безопасности и обороны центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию  государственной  оборонно-промышленной политики.

Теги: #всу #реформа #опк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:45 18.02.2019
Украина представляет на международной оборонной IDEX-2019 в ОАЭ с премьерным показом новые ПКР "Нептун" и РСЗО "Ольха"

Украина представляет на международной оборонной IDEX-2019 в ОАЭ с премьерным показом новые ПКР "Нептун" и РСЗО "Ольха"

14:06 15.02.2019
Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

18:29 14.02.2019
Боевики с начала суток 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в основном, из 120-мм минометов

Боевики с начала суток 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в основном, из 120-мм минометов

13:27 14.02.2019
ОПК Украины в 2017-2018гг. обеспечил импортозамещение более 50 тыс. наименований продукции, закупавшейся в РФ – Порошенко

ОПК Украины в 2017-2018гг. обеспечил импортозамещение более 50 тыс. наименований продукции, закупавшейся в РФ – Порошенко

15:19 12.02.2019
Неэффективные реформы уголовной юстиции не улучшили ситуацию с правами человека в Украине – отчет

Неэффективные реформы уголовной юстиции не улучшили ситуацию с правами человека в Украине – отчет

18:26 11.02.2019
На Донбассе в понедельник ранен украинский военный

На Донбассе в понедельник ранен украинский военный

18:16 09.02.2019
ООС: Боевики 7 раз обстреляли ВСУ на Донбассе

ООС: Боевики 7 раз обстреляли ВСУ на Донбассе

18:14 08.02.2019
Боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения на Донбассе с начала суток пятницы – штаб ООС

Боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения на Донбассе с начала суток пятницы – штаб ООС

18:07 08.02.2019
Командующий Сухопутных войск США в Европе ознакомился с подготовкой и условиями проживания бойцов ВСУ на Яворовском полигоне

Командующий Сухопутных войск США в Европе ознакомился с подготовкой и условиями проживания бойцов ВСУ на Яворовском полигоне

13:23 08.02.2019
Интенсивность подготовки подразделений ПВО в 2019 году значительно усилится – Минобороны Украины

Интенсивность подготовки подразделений ПВО в 2019 году значительно усилится – Минобороны Украины

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранительные органы АР Крым объявили в розыск членов подразделения "Рубеж", входящего в "Самооборону Крыма"

В Киеве полиция разыскивает хулигана, порезавшего агитационную палатку политпартии возле рынка на Героев Днепра

В Киеве обокрали штаб политической партии, полиция начала производство

Протестующие под МВД активисты зажгли фаеры и спроецировали на здание надпись "Бандера, вставай"

Прибывшая в Украину сенатор от штата Айова Эрнст проведет ряд встреч касательно военного украинско-американского сотрудничества – посольство США

Полиция задерживала митрополита УПЦ (МП) на Донбассе из-за информации о его связях с боевиками

Четверо украинских военных ранены с начала суток понедельника вследствие 8 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Грицак: СБУ установила автора и организатора плана провокаций в 20 храмах УПЦ (МП)

Адвокат Сердюк считает, что госзащитник Януковича Рябовол не имел права подавать апелляцию на приговор по госизмене

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА