Перевод ВСУ на профессиональную основу позволит повысить ежегодные расходы на перевооружение на 70% - ЦИАКР

Перевод ВСУ на профессиональную основу и сокращение текущей численности армии на 30%, по оценкам Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), позволит перераспределить оборонный бюджет страны и повысить ежегодные расходы на перевооружение на 70% - до $1 млрд в год.

Согласно сообщению на сайте аналитического центра, данные оценки были озвучены директором ЦИАКР, членом правления Лиги оборонных предприятий Украины Валентином Бадраком в ходе "круглого стола" по вопросам развития ОПК, прошедшего на днях в СНБО.

По мнению В.Бадрака, текущая чрезмерная численность ВСУ, составляющая на сегодня 255 тыс.чел, является одним из отягчающих факторов начатого в условиях военного времени масштабного перевооружения ВСУ. Как отметил эксперт, начавшая оборонную реформу и задекларировавшая перевод армии на стандарты НАТО уже до 2020 года Украина, на сегодня имеет численность вооруженных сил вдвое больше чем в Польше, и на 25% больше, чем во Франции.

Между тем, согласно оценкам ЦИАКР, перевод ВСУ на профессиональную основу и сокращение их численности до порядка 186 тыс. чел., позволит увеличить расходы на перевооружение с нынешних $600 млн до $1 млрд в год, уточнил В.Бадрак.

По его словам, примером может служить опыт Польши: имея численность армии в 123 тыс. человек и годовой оборонный бюджет в размере EUR10 млрд, Варшава может позволить себе закупать, в том числе, мощные американские системы ПВО, напомнил эксперт.

В этой связи директор ЦИАКР также заострил внимание на актуальности проблемы низкой профессиональной подготовки личного состава ВСУ навыкам эксплуатации поставляемой в войска новой военной техники и вооружения. Это подтверждают поступающие в Лигу в течение всех военных лет соответствующие регулярные жалобы от отечественных оборонных предприятий, уточнил он.

Касаясь проблем начатой реформы ОПК, В.Бадрак призвал закрепить на уровне законодательства невозможность закупки иностранных вооружений и военной техники или технологий при наличии отечественных аналогов. "Например, когда в Украине нет ударных беспилотников, и мы их закупаем, тогда мы приветствуем такие шаги. Однако, если в Украине есть производство вертолетов, но мы покупаем такую технику за рубежом, это недопустимо", - пояснил он свое мнение.

Вместе с тем, директор ЦИАКР также критично оценил, по некоторым данным готовящиеся правительством, планы расширения полномочий МЭРТ в области формирования и реализации государственной оборонно-промышленной политики. По его мнению, подобная инициатива может выглядеть "как временная мера": не будучи членом правительства, руководитель департамента МЭРТ по вопросам ОПК не сможет обеспечить решение всех задач и проблем реформируемой оборонной отрасли, сказал эксперт, поясняя свое мнение.

Как сообщалось, в 2019 году в госбюджете на задачи перевооружения ВСУ по линии Министерства обороны предусмотрено 16,97 млрд грн, или 16,6% бюджета ведомства. Общий бюджет Минобороны в 2019 году оценивается в 102,49 млрд грн, в общем объеме расходов военного ведомства - 81,69 млрд грн (79,7% бюджета) будут направлены на обеспечение деятельности ВСУ.

Предусмотренный в госбюджете-2019 общий объем расходов на сектор безопасности и обороны, по данным Минфина, составит 212 млрд грн (5,4% ВВП), или на 18,6% больше, чем в 2018 году. Доля расходов на потребности перевооружения ВСУ в объеме финансирования сектора безопасности и обороны составит в 2019 году 8%.

В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом, МЭРТ как уполномоченный правительством орган, совместно с "Укроборонпромом" обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК. С 2016 года на МЭРТ возложены функции госзаказчика по созданию новых и наращиванию имеющихся производственных мощностей в ОПК. В марте 2018 года указом президента замминистра МЭРТ Юрий Бровченко назначен главой межведомственной комиссии по вопросам ОПК при СНБО.

В июне прошлого года Верховная Рада отклонила предложения закрепить в новом базовом законе "О национальной безопасности Украины" создание в системе центральной исполнительной власти специального органа по вопросам ОПК. Вместе с тем, ст.23 раздела IV принятого базового закона, предусматривает создание в системе органов сектора безопасности и обороны центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной оборонно-промышленной политики.