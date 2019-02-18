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19:29 18.02.2019

Протестующие под МВД активисты зажгли фаеры и спроецировали на здание надпись "Бандера, вставай"

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Протестующие под МВД активисты зажгли фаеры и спроецировали на здание надпись "Бандера, вставай"

Активисты и сторонники националистической организации "С14", а также активисты организаций "Правый сектор", "Традиции и порядок", ряда других националистических и правозащитных организаций, продолжают свою акцию в понедельник под зданием Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во время шествия от Дома офицеров до здания МВД количество участников акции за привлечение к ответственности правоохранителей, нарушающих свободу мирных собраний, увеличилось до примерно 300 человек.

На подходах к МВД протестующие подожгли фаеры, а, придя на место, направили на фасад здания МВД из проектора надпись "Бандера, вставай". Один из участников митинга запустил сигнальную ракету.

Возле здания министерства правоохранители выстроили несколько кордонов, через которые постепенно пропустили участников акции непосредственно к центральному входу.

На митинге присутствуют, в частности, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев, народный депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко, народный депутат фракции Радикальной партии Оксана Корчинская.

Как сообщалось, в 18:20 у Дома офицеров в Крепостном переулке возле Мариинского парка собралось около 200 активистов, после чего пикетирующие выдвинулись к зданию МВД с требованием провести реальную деполитизацию полиции и привлечь к ответственности всех сотрудников Национальной полиции Украины, которые нарушали свободу мирных собраний. Кроме того, одним из требований протестующих является запрет сотрудникам полка полиции особого назначения носить во время мероприятий охраны общественного порядка маски и обязанность носить идентифицирующие номера.

Теги: #митинг #с14 #полиция
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