Прибывшая в Украину сенатор от штата Айова Эрнст проведет ряд встреч касательно военного украинско-американского сотрудничества – посольство США

В ходе визита в Украину сенатора США от штата Айова Джонни Эрнст запланирован ряд ее встреч касательно военного сотрудничества между двумя странами, сообщает американское посольство в Киеве.

"Рады приветствовать снова в Украине сенатора от штата Айова Джонни Эрнст, которая является членом украинского кокуса в Сенате США. Госпожа Эрнст проведет ряд встреч относительно военного сотрудничества между Украиной и США", - сообщает в понедельник вечером посольство США в Украине в своем аккаунте в Твиттер.