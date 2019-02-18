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19:11 18.02.2019

Прибывшая в Украину сенатор от штата Айова Эрнст проведет ряд встреч касательно военного украинско-американского сотрудничества – посольство США

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Прибывшая в Украину сенатор от штата Айова Эрнст проведет ряд встреч касательно военного украинско-американского сотрудничества – посольство США

В ходе визита в Украину сенатора США от штата Айова Джонни Эрнст запланирован ряд ее встреч касательно военного сотрудничества между двумя странами, сообщает американское посольство в Киеве.

"Рады приветствовать снова в Украине сенатора от штата Айова Джонни Эрнст, которая является членом украинского кокуса в Сенате США. Госпожа Эрнст проведет ряд встреч относительно военного сотрудничества между Украиной и США", - сообщает в понедельник вечером посольство США в Украине в своем аккаунте в Твиттер.

Теги: #сша #визит #сенатор
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Интерфакс-Украина
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