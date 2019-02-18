Полиция задерживала митрополита УПЦ (МП) на Донбассе из-за информации о его связях с боевиками

Сотрудники полиции задерживали митрополита Горловского и Славянского Митрофана Украинской православной церкви (Московского патриархата) и впоследствии опросили его из-за наличия в оперативных базах информации о возможных его связях с людьми, причастными к незаконному вооруженному формированию "ДНР", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные Национальной полиции.

"Для подтверждения или опровержения этих данных митрополита опросили в присутствии адвоката. Мы получили информацию, которая может быть важной для работы полиции в Донецком регионе. После чего его отпустили. Это стандартная проверка в таких ситуациях", - сказал спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Как сообщалось, митрополит Митрофан был задержан в понедельник на контрольно-пропускном пункте и в сопровождении конвоя доставлен в городское управление полиции г.Славянска Донецкой области, после чего отпущен.