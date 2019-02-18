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18:13 18.02.2019

Четверо украинских военных ранены с начала суток понедельника вследствие 8 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе

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Четверо украинских военных ранены с начала суток понедельника вследствие 8 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе

В период времени с 00.00 до 18.00 понедельника боевики восемь раз обстрелял позиции украинских войск, из которых семь раз - с применением артиллерийских систем калибра 122мм и минометов калибров 120 и 82 мм (всего выпущено 94 снарядов и мин), в результате чего ранения получили четверо украинских военных, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника, опубликованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли украинские опорные пункты: со ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Лебединское; со ствольной артиллерии калибра 122 мм и, во второй раз, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное; из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов - около поселка Опытное.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено также четыре обстрела позиций подразделений Объединенных сил: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка; дважды - из минометов 120 и 82 калибров - около поселка городского типа Новотошковское; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Крымское", - говорится в сводке.

Теги: #оос #раненые #обстрелы #нвф
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