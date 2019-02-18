СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Служба безопасности Украины задержала исполнителей и сообщников осквернения храмов УПЦ (Московского патриархата) в Запорожье.

"СБУ собраны доказательства, которые свидетельствуют, что заказ, организация и финансирование этих провокаций осуществляется российскими спецслужбами через подконтрольные им структуры из так называемой МГБ "ДНР". В частности, 16 февраля этого года в результате спецоперации сотрудники СБУ задержали непосредственного исполнителя и его сообщницу во время попытки поджога культового сооружения на территории храма апостола Иоанна Богослова запорожской епархии УПЦ (МП)", - рассказал В.Грицак.

Также, как сообщил глава СБУ, задержан организатор преступления, а два заказчика установлены – они находятся на оккупированной территории.

По словам В.Грицака, в феврале в Запорожье было 4 факта осквернения культовых сооружений, к 3 из которых причастны эти люди.