События

17:32 18.02.2019

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

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СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Служба безопасности Украины задержала исполнителей и сообщников осквернения храмов УПЦ (Московского патриархата) в Запорожье.

"СБУ собраны доказательства, которые свидетельствуют, что заказ, организация и финансирование этих провокаций осуществляется российскими спецслужбами через подконтрольные им структуры из так называемой МГБ "ДНР". В частности, 16 февраля этого года в результате спецоперации сотрудники СБУ задержали непосредственного исполнителя и его сообщницу во время попытки поджога культового сооружения на территории храма апостола Иоанна Богослова запорожской епархии УПЦ (МП)", - рассказал В.Грицак.

Также, как сообщил глава СБУ, задержан организатор преступления, а два заказчика установлены – они находятся на оккупированной территории.

По словам В.Грицака, в феврале в Запорожье было 4 факта осквернения культовых сооружений, к 3 из которых причастны эти люди.

Теги: #грицак #церковь #сбу #провокации
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