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17:11 18.02.2019

Грицак: СБУ установила автора и организатора плана провокаций в 20 храмах УПЦ (МП)

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Грицак: СБУ установила автора и организатора плана провокаций в 20 храмах УПЦ (МП)

Организатором и автором плана провокаций в 20 культовых сооружениях УПЦ (МП) является бывший сотрудник СБУ, ныне один из руководителей "МГБ ДНР" Егор Соболев, который непосредственно согласовывал свои действия в Управления ФСБ России по Ростовской области, заявляет глава СБУ Василий Грицак.

"СБУ получен план так называемых оперативных мероприятий, подготовленный в так называемой МГБ "ДНР", согласованный с кураторами в Ростовской области... 20 фактически объектов, которые планируется атаковать в Украине", - сказал В.Грицак на брифинге в Киеве в понедельник, демонстрируя оригинал этого плана, полученный благодаря оперативным возможностям спецслужбы.

Он уточнил, что эти планом предусматривается рассылка по фейковым аккаунтам сообщений якобы от имени патриотических сил с угрозами физической расправы в адрес УПЦ, Греко-католической церкви, еврейских религиозных общин в Украине.

Также, как отметил глава СБУ, планировалось нанесение телесных повреждений представителям духовенства УПЦ (МП), к этим действиям планировалось попытаться привлечь реальных представителей патриотических движений и участников АТО.

"За каждую акцию по дестабилизации ситуации на религиозной основе были разработаны расценки. Автором этого плана является гражданин Украины, к сожалению, бывший сотрудник СБУ, а ныне один из руководителей так называемой МГБ "ДНР" Егор Соболев", - рассказал глава украинской спецслужбы.

Этот человек был уволен из Донецкого УСБУ в 2014г по причине служебного несоответствия, в отношении него расследуется уже уголовное производство по факту госизмены.

В.Грицак уточнил, что Е.Соболев является автором плана, непосредственным организатором и человеком, который координировал свои действия с ФСБ.

Реализация этого плана, как отметил глава СБУ, была предотвращена.

Теги: #грицак #церковь #сбу #упц_мп #провокации
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