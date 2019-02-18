Адвокат Сердюк считает, что госзащитник Януковича Рябовол не имел права подавать апелляцию на приговор по госизмене

Адвокат Виктора Януковича из объединения "Авер Лекс" Виталий Сердюк утверждает, что государственный защитник Юрий Рябовол не уполномочен подавать апелляцию на приговор Оболонского суда Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины.

Он аргументирует это тем, что 14 августа 2018 года В.Янукович отказался от услуг этого адвоката, поскольку Ю.Рябовол игнорировал его позицию по данному делу.

"Соответствующее заявление 15 августа 2018 года было подано адвокатами АО "Aver Lex" в Оболонский суд и в Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве, а 16 августа перед судебным заседанием вручено лично Юрию Рябоволу", - написал В.Сердюк на своей странице в Facebook.