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17:04 18.02.2019

Митрополит УПЦ (МП) был задержан на некоторое время и отпущен полицией на КПВВ на Донбассе

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Митрополит Горловский и Славянский Митрофан Украинской православной церкви (Московского патриархата) в понедельник был задержан на контрольно-пропускном пункте и в сопровождении конвоя доставлен в городское управление полиции г.Славянска Донецкой области, после чего отпущен, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) с ссылкой на сайт Горловской епархии.

После проверки документов было объявлено о задержании митрополита для установления личности. На вопрос о причинах задержания полицейский ответил, что в соответствии с законом "О Национальной полиции" имеет право задержать любого человека на три часа без предъявления обвинений. Архиерея обыскали и вызывали опергруппу, которая отконвоировала его в Славянский отдел полиции. Там произошла беседа со следователем, в ходе которой никаких обвинений не было предъявлено, после нее митрополит был отпущен.

"Я считаю, что это была попытка давления со стороны власти", - заявил священнослужитель.

По информации пресс-службы, поддержать митрополита Митрофана под отделение полиции прибыло большое количество священнослужителей и мирян. "Я очень благодарен и духовенству, и мирянам за организованную поддержку и молитвы", - отметил правящий архиерей Горловской епархии.

Митрополит возвращался из села Ставки Лиманского району, где совершил Божественную литургию в престольный праздник храма в честь прп.Феодосия Черниговского, в Горловское епархиальное управление.

Теги: #церковь #упц_мп #донбасс #митрополит
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