Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

Бесплатный государственный защитник Виктора Януковича Юрий Рябовол подал апелляцию на приговор Оболонского районного суда по делу о государственной измене экс-президента Украины.

"Приговор в отношении обвиняемого Януковича обжалован защитником Центра предоставления вторичной бесплатной правовой помощи Юрием Рябоволом сегодня, 18 февраля", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

Она отметила, что адвокаты Александр Горошинский, Александр Байдик и представители адвокатского объединения "Авер Лекс", которые участвовали в процессе, апелляционных жалоб пока не подавали, но могут это сделать до 25 февраля включительно.

И.Свинаренко указала, что дело будет направлено для рассмотрения в Киевский апелляционный суд, когда полностью истечет 30-дневный срок на апелляционное обжалование приговора всеми участниками процесса.

"Апелляция адвоката Рябовола будет вшита в дело, но оно будет направлено в апелляционный суд только когда истечет весь срок, потому что могут быть поданы и другие апелляции. То есть будет направлена в суд не завтра", - пояснила она.