Политзаключенного Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО

Украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в оккупированном Крыму, сообщила Крымская правозащитная группа (Crimean Human Rights Group).

Как сообщают правозащитники на своей странице в соцсети Фейсбук, о перемещении активиста стало известно в понедельник, 18 февраля 2019 года, после того, как его супруга Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для украинца.

"Наталье не сообщили, куда вывезли Балуха. Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования", - сказано в сообщении.