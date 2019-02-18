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15:23 18.02.2019

Политзаключенного Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО

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Политзаключенного Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО

Украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в оккупированном Крыму, сообщила Крымская правозащитная группа (Crimean Human Rights Group).

Как сообщают правозащитники на своей странице в соцсети Фейсбук, о перемещении активиста стало известно в понедельник, 18 февраля 2019 года, после того, как его супруга Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для украинца.

"Наталье не сообщили, куда вывезли Балуха. Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования", - сказано в сообщении.

Теги: #крым #балух
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Интерфакс-Украина
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