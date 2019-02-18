Порошенко: К ПЦУ присоединились 320 приходов

После получения Томоса об автокефалии к Православной церкви Украины (ПЦУ) присоединились 320 приходов, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"После этого (получения Томоса об автокефалии – ИФ) уже 320 приходов присоединились к нашей Церкви. Пять из них - на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. … Очень важно, что никто никого не заставляет", - сказал глава государства во время посещения Манявского скита в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, Москва ждала, что после этого в Украине начнет "литься кровь", будут происходить штурмы храмов и захват монастырей. "Не дождались. Ведь наша Церковь идет с верой и любовью", - сказал П.Порошенко.