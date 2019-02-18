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14:50 18.02.2019

На Киевщине подожгли автомобиль депутата Ирпенского горсовета

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На Киевщине подожгли автомобиль депутата Ирпенского горсовета

Правоохранители разыскивают лиц, которые осуществили поджоги автомобиля депутата Ирпенского городского совета и автомобиля на футбольном поле в селе Счастливое.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, в полицию поступило заявление от 36-летнего депутата Ирпенского горсовета о том, что неизвестные подожгли его автомобиль Mitsubishi Outlander.

Установлено, что огонь уничтожил моторный отсек, капот и панель приборов автомобиля с иностранной регистрацией, принадлежавшего депутату Ирпенского горсовета. Пожар был быстро ликвидирован. Из людей никто не пострадал.

Полицейские изъяли вещественные доказательства, которые будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают мотив и лиц, причастных к поджогу.

Как сообщила пресс-служба Киевской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода", автомобиль принадлежит депутату Ирпенского горсовета от ВО "Свобода" Лаврентию Кухалейшвили.

Кроме того, в селе Счастливое (Бориспольский район) на стадионе произошло возгорание автомобиля неизвестной марки, которую поджег неустановленный человек. Огонь уничтожил автомобиль полностью, также сгорела часть синтетического покрытия футбольного поля. Сотрудники Бориспольского отдела полиции устанавливают причины пожара и владельца сгоревшего автомобиля.

Теги: #авто #ирпень #поджег #свобода
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