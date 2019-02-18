Киевский метрополитен работает в обычном режиме, взрывоопасных предметов не обнаружено

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов на станциях, метро работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Станции проверены. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме", - сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в понедельник из-за сообщения о якобы минировании проводилась проверка на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Палац спорта", "Золотые ворота" и "Театральная", а также пересадочные узлы.