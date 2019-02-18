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13:57 18.02.2019

Мосгорсуд не смог рассмотреть апелляцию еще четверых военнопленных украинских моряков из-за проблем с переводом постановления - Полозов

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Мосгорсуд не смог рассмотреть апелляцию еще четверых военнопленных украинских моряков из-за проблем с переводом постановления - Полозов

Московский городской суд в понедельник снял с рассмотрения апелляцию в отношении еще четверых военнопленных украинских моряков в связи с ненадлежащим и несвоевременным переводом на украинский язык постановления о продлении сроков содержания под стражей, сообщил руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов.

"Судебное заседание апелляционной инстанции Мосгорсуда в отношении пятой четверки военнопленных украинских моряков (Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Владимир Варимез) завершилось снятием дела с рассмотрения по процессуальным основаниям", - написал он на странице в Фейсбуке.

По словам Н.Полозова, Лефортовский районный суд Москвы не изготовил должным образом и вовремя перевод на украинский язык постановления о продлении сроков содержания под стражей.

"Дело будет направлено в Лефортовский суд для устранения недостатков и вручения перевода постановления военнопленным", - добавил адвокат, отметив, что дата следующего заседания пятой четверки военнопленных будет назначена позднее.

Теги: #полозов #рф #азовское_море #суд #моряки
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