События

13:42 18.02.2019

Украинские спецназовцы в зоне ООС захватили в плен боевика

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Группа сил специальных операций в понедельник после непродолжительного боя захватила в плен боевика, сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС).

"Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ (диверсионно-разведывательной группы - ИФ) к нашим наблюдательным постам. В ходе короткого боя враг отступил. Четверо диверсантов были уничтожены, один захвачен в плен", - сообщает пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

В настоящее время осуществляется допрос пленного.

Теги: #боевик #оос #спецназ
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