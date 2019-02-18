Украинские спецназовцы в зоне ООС захватили в плен боевика

Группа сил специальных операций в понедельник после непродолжительного боя захватила в плен боевика, сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС).

"Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ (диверсионно-разведывательной группы - ИФ) к нашим наблюдательным постам. В ходе короткого боя враг отступил. Четверо диверсантов были уничтожены, один захвачен в плен", - сообщает пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

В настоящее время осуществляется допрос пленного.