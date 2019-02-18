Еще две станции метро закрыты из-за сообщения о якобы минировании – "Золотые ворота" и "Театральная"

В Киеве проводят проверку станций метрополитена "Золотые ворота" и "Театральная", сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Станции "Золотые ворота" и "Театральная" + пересадка закрыты… Анонимное сообщение о минировании. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении пресс-службы в Фейсбуке.

В пресс-службе напомнили, что также проверяются станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" + пересадка.

Ранее проверка проводилась на станциях "Майдан Независимости" и "Крещатик" + пересадка. Там правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов.