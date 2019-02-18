На "Майдане Независимости" и "Крещатике" взрывоопасных предметов не обнаружено

Станции столичного метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" работают в штатном режиме, правоохранители приступили к проверке станций "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".

"Внимание! Станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" + пересадка проверены и работают в обычном режиме. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена, размещенном в Фейсбуке.

В то же время в пресс-службе отметили, что теперь проходит проверка станций "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" + пересадка.

"Станций "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" + пересадка закрыты. Анонимное сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении пресс-службы.