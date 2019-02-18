В УПЦ (МП) призывают ООН, ОБСЕ и ЕС вмешаться в ситуацию с религиозной свободой в Украине

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) призывают чиновников ООН, ОБСЕ и Европейского Союза приехать в Украину, чтобы увидеть притеснение церкви и верующих, а также утверждают, что нет оснований для переименования УПЦ, поскольку связь с Москвой у нее только духовная.

"Мы приглашаем всех заинтересованных журналистов, правозащитников, чиновников ООН, ЕС и других стран, - приехать в Украину и увидеть воочию все, что происходит, чтобы детально изучить наше сложное положение", - сказано в обращении главы представительства УПЦ при европейских международных организациях, епископа Барышевского Виктора (Коцабы) к официальным лицам ООН, ОБСЕ, ЕС и других стран, которое цитируют на сайте церкви.

В УПЦ (МП) заявляют о захвате ее храмов, избиении верующих, а также принуждении священнослужителей переходить в автокефальную Поместную церковь Украины.

"Миллионы верующих нашей Украинской православной церкви выступают с призывом к официальным лицам европейских и международных институций поднять свой весомый голос и вмешаться в события, происходящие в настоящее время в Украине, в соответствии с вашими полномочиями и мандатами, которые предусматривают право высказываться, действовать и защищать справедливость с помощью современных инструментов дипломатии, права и правосудия", - сказано в заявлении.

Кроме того, в УПЦ (МП) утверждают, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве.

"Мы никогда не отрицали нашу духовную связь с Русской православной церковью, от которой Украинская православная церковь получила независимость во всех административно-управленческих и финансово-хозяйственных вопросах согласно Томосу о независимости и самостоятельности, дарованного нашей Церкви еще в 1990 году", - говорится в заявлении.

Ранее в этот день глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что нападения на культовые сооружения в Украине организованы с территории оккупированного Донбасса, а планы по дестабилизации ситуации в стране на религиозной почве согласовываются с ФСБ Российской Федерации.

По его словам, Российская Федерация используют религиозную тематику для дестабилизации ситуации в Украине и вмешательства в избирательный процесс. При этом В.Грицак подчеркнул, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) непосредственно не задействована в этом процессе.

"Нет оснований говорить, что задействованы представители этой церкви... Ставится задача (от кураторов из РФ – ИФ)… запугать представителей УПЦ (МП), чтобы их реакция была наиболее природной", - рассказал глава СБУ.

Как сообщалось, 20 декабря 2018 года Верховная Рада закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Он вступил в силу 27 декабря.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".