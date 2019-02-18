Апелляция по "скифскому золоту" будет рассматриваться 11-12 марта

Дело относительно экспонатов "скифского золота" будет рассматриваться в апелляционной инстанции 11-12 марта, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы выиграли первую инстанцию в Амстердаме, где суд признал, что эти ценности являются украинскими. 11-12 марта текущего года будет слушание в апелляционной инстанции", - сказал министр журналистам в Киеве в понедельник.

По его словам, у Минюста есть четкая юридическая позиция в этом деле и он рассчитывает на решение в пользу Украины.

Представлять украинскую сторону в суде будет сам П.Петренко.

Как сообщалось, выставка "Крым – золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, состоявшуюся после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию.

В Минкульте РФ 10 сентября 2014 года заявили, что экспонаты "скифского золота" из киевских музеев возвращены в Киев, предметы из крымских музеев остаются в Голландии после совместной выставки в амстердамском музее.

Официальная позиция Украины – "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В начале декабря 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море", которые находятся в музее Алларда Пирсона в Нидерландах, в Интерпол направлены документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.

14 декабря 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым - золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") должны быть возвращены в Украину.