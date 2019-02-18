События

12:30 18.02.2019

Апелляция по "скифскому золоту" будет рассматриваться 11-12 марта

2 мин читать
Апелляция по "скифскому золоту" будет рассматриваться 11-12 марта

Дело относительно экспонатов "скифского золота" будет рассматриваться в апелляционной инстанции 11-12 марта, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы выиграли первую инстанцию в Амстердаме, где суд признал, что эти ценности являются украинскими. 11-12 марта текущего года будет слушание в апелляционной инстанции", - сказал министр журналистам в Киеве в понедельник.

По его словам, у Минюста есть четкая юридическая позиция в этом деле и он рассчитывает на решение в пользу Украины.

Представлять украинскую сторону в суде будет сам П.Петренко.

Как сообщалось, выставка "Крым – золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, состоявшуюся после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию.

В Минкульте РФ 10 сентября 2014 года заявили, что экспонаты "скифского золота" из киевских музеев возвращены в Киев, предметы из крымских музеев остаются в Голландии после совместной выставки в амстердамском музее.

Официальная позиция Украины – "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В начале декабря 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море", которые находятся в музее Алларда Пирсона в Нидерландах, в Интерпол направлены документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.

14 декабря 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым - золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") должны быть возвращены в Украину.

Теги: #скифское_золото #минюст #петренко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:58 14.02.2019
Сенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы Минюста

Сенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы Минюста

15:50 11.02.2019
Автоматический обмен информацией госреестров существенно снизит число злоупотреблений

Автоматический обмен информацией госреестров существенно снизит число злоупотреблений

11:30 11.02.2019
Молодожены смогут зарегистрировать брак до полуночи в День влюбленных – Минюст

Молодожены смогут зарегистрировать брак до полуночи в День влюбленных – Минюст

11:06 08.02.2019
Министр юстиции Павел Петренко: За год-два мы выйдем на европейский показатель выполнения судебных решений в 50-60%

Министр юстиции Павел Петренко: За год-два мы выйдем на европейский показатель выполнения судебных решений в 50-60%

10:33 08.02.2019
Суд рассмотрит ходатайство Минюста об отмене запрета Супрун быть и.о. главы Минздрава 11 февраля в 14.00 - Петренко

Суд рассмотрит ходатайство Минюста об отмене запрета Супрун быть и.о. главы Минздрава 11 февраля в 14.00 - Петренко

07:58 06.02.2019
Минюст обжалует решение суда об отстранении Супрун

Минюст обжалует решение суда об отстранении Супрун

16:03 04.02.2019
Первые слушания по иску Украины к РФ по правам человека в Крыму пройдут в ЕСПЧ 27 февраля - Минюст

Первые слушания по иску Украины к РФ по правам человека в Крыму пройдут в ЕСПЧ 27 февраля - Минюст

16:39 22.01.2019
Минюст зарегистрировал общественный союз "Всеукраинский собор", координатором которого стал Турчинов

Минюст зарегистрировал общественный союз "Всеукраинский собор", координатором которого стал Турчинов

14:58 21.01.2019
Минюст вместе с Госслужбами занятости и труда будет предлагать алиментщикам-должникам работу

Минюст вместе с Госслужбами занятости и труда будет предлагать алиментщикам-должникам работу

14:30 21.01.2019
Подача представления в КС по закону о переименовании УПЦ (МП) не останавливает действие данного документа

Подача представления в КС по закону о переименовании УПЦ (МП) не останавливает действие данного документа

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

Байден назвал РФ слабеющей, но все более агрессивной державой

Решение о санкциях в отношении РФ за агрессию в районе Керченского пролива будет принято на заседании глав МИД ЕС 18 февраля – Климкин

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинско-румынскую паромную переправу "Орловка – Исакча" планируют запустить летом

Украинские спецназовцы в зоне ООС захватили в плен боевика

Еще две станции метро закрыты из-за сообщения о якобы минировании – "Золотые ворота" и "Театральная"

На "Майдане Независимости" и "Крещатике" взрывоопасных предметов не обнаружено

В УПЦ (МП) призывают ООН, ОБСЕ и ЕС вмешаться в ситуацию с религиозной свободой в Украине

Станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" закрыты из-за проверки сообщения о минировании

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

Нападения на культовые сооружения в Украине организованы с оккупированного Донбасса, а планы согласовываются с ФСБ РФ - Грицак

Правоохранители расследуют растрату имущества чиновниками Николаевского горсовета, проводятся обыски

САП направила в суд обвинительный акт в "газовом деле" Онищенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА