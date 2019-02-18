События

12:03 18.02.2019

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

1 мин читать
РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

Российская Федерация используют религиозную тематику для дестабилизации ситуации в Украине и вмешательства в избирательный процесс, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

В понедельник в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов, В.Грицак подчеркнул, что вмешательство в проведение выборов в Украине будет. "Ключевое – максимальная дестабилизация оперативной обстановки вплоть до совершения тяжких преступлений", - сказал он.

Глава СБУ заверил, что совместно правоохранительные органы Украины сделают все, чтобы выборы в Украине состоялись.

Говоря о том, от кого силовые структуры Украины ожидают вмешательства, глава СБУ ответил: "Со стороны Российской Федерации. В последнее время фиксируем, как разыгрывается "религиозная карта", чтобы дестабилизировать ситуацию".

При этом В.Грицак подчеркнул, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) непосредственно не задействована в этом процессе.

"Нет оснований говорить, что задействованы представители этой церкви... Ставится задача (от кураторов из РФ – ИФ)… запугать представителей УПЦ (МП), чтобы их реакция была наиболее природной", - рассказал глава СБУ.

Теги: #дестабилизация #церковь #сбу #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:19 18.02.2019
Нацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК – Аваков

Нацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК – Аваков

12:00 18.02.2019
Нападения на культовые сооружения в Украине организованы с оккупированного Донбасса, а планы согласовываются с ФСБ РФ - Грицак

Нападения на культовые сооружения в Украине организованы с оккупированного Донбасса, а планы согласовываются с ФСБ РФ - Грицак

11:57 18.02.2019
РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

11:51 18.02.2019
Аваков обещает адекватную реакцию на скупку голосов избирателей

Аваков обещает адекватную реакцию на скупку голосов избирателей

11:47 18.02.2019
Аваков: В полицию обратились с просьбой предоставить охрану восемь кандидатов в президенты

Аваков: В полицию обратились с просьбой предоставить охрану восемь кандидатов в президенты

11:45 18.02.2019
Восемь кандидатов в президенты Украины попросили полицию обеспечить им охрану

Восемь кандидатов в президенты Украины попросили полицию обеспечить им охрану

11:36 18.02.2019
С начала президентской гонки в Украине Нацполиция открыла 61 дело

С начала президентской гонки в Украине Нацполиция открыла 61 дело

10:13 18.02.2019
Деятельность религиозной организации в Украине может быть прекращена по решению суда в случае отказа переименоваться по закону

Деятельность религиозной организации в Украине может быть прекращена по решению суда в случае отказа переименоваться по закону

09:53 18.02.2019
Лайчак на встрече с Климкиным выразил сожаление из-за отказа Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ

Лайчак на встрече с Климкиным выразил сожаление из-за отказа Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ

09:52 18.02.2019
Лайчак на встрече с Климкиным выразил сожаление из-за отказа Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ

Лайчак на встрече с Климкиным выразил сожаление из-за отказа Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

Байден назвал РФ слабеющей, но все более агрессивной державой

Решение о санкциях в отношении РФ за агрессию в районе Керченского пролива будет принято на заседании глав МИД ЕС 18 февраля – Климкин

ПОСЛЕДНЕЕ

Станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" закрыты из-за проверки сообщения о минировании

Правоохранители расследуют растрату имущества чиновниками Николаевского горсовета, проводятся обыски

САП направила в суд обвинительный акт в "газовом деле" Онищенко

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

В СИЗО Симферополя не приняли передачу для украинского политзаключенного Балуха

Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось - СМИ

Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован – ГСЧС

На Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Лучшими актерами и актрисой на Берлинале признали артистов китайского фильма "Прощай, мой сын"

Супрун: детям с кашлем и температурой можно ходить в школу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА