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12:00 18.02.2019

Нападения на культовые сооружения в Украине организованы с оккупированного Донбасса, а планы согласовываются с ФСБ РФ - Грицак

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Нападения на культовые сооружения в Украине организованы с оккупированного Донбасса, а планы согласовываются с ФСБ РФ - Грицак

Нападения на культовые сооружения в Украине организованы с территории оккупированного Донбасса, планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Российской Федерации, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Нападения на культовые сооружения организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть информация... что планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Ростовской области", сказал глава СБУ в понедельник в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов.

Теги: #грицак #церковь #сбу #провокации
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