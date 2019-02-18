Нападения на культовые сооружения в Украине организованы с оккупированного Донбасса, а планы согласовываются с ФСБ РФ - Грицак

Нападения на культовые сооружения в Украине организованы с территории оккупированного Донбасса, планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Российской Федерации, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Нападения на культовые сооружения организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть информация... что планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Ростовской области", сказал глава СБУ в понедельник в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов.