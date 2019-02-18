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11:49 18.02.2019

САП направила в суд обвинительный акт в "газовом деле" Онищенко

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САП направила в суд обвинительный акт в "газовом деле" Онищенко

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердили и направили в суд обвинительный акт в "газовом деле" в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора, сообщила пресс-служба САП.

А.Онищенко инкриминируют организацию схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування".

Досудебное расследование в уголовном производстве на основании постановления следственного судьи осуществлялось в порядке специального досудебного расследования (in absentia), предусмотренном ст. 241-1 УПК Украины.

В САП указали, что обвиняемые проигнорировали вызовы на ознакомление с материалами уголовного производства и не явились на вызов для получения обвинительного акта и приложений к нему, в связи с чем эти документы были вручены в порядке ст. 297-5 их защитникам.

В прокуратуре также отметили, что обвиняемые могут в любое время принять решение о персональном участии и отстаивании своей позиции в суде. Если фигуранты дела продолжат скрываться от суда, то судебное разбирательство в отношении их, на основании соответствующего ходатайства прокурора, может осуществляться в их отсутствии в порядке специального судебного производства.

8 февраля 2019 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что Бюро завершило расследование в отношении А.Онищенко в рамках дела о расхищении средств при добыче и продаже природного газа. При этом он анонсировал передаче обвинительного акта в суд в ближайшие дни.

13 февраля НАБУ вызвало А.Онищенко на 16 февраля для вручения обвинительного акта в уголовном производстве о расхищении средств при добыче и продаже природного газа.

Парламентарию инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины; финансовому директору - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

Теги: #газ #сап #прокуратура #онищенко
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