В СИЗО Симферополя не приняли передачу для украинского политзаключенного Балуха

В Симферопольском СИЗО в оккупированном Крыму не приняли передачу для украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха, сообщила Крымская правозащитная группа по ссылкой на жену украинца Наталью Балух.

Как рассказала супруга правозащитникам, отказ принять посылку сотрудники СИЗО пояснили тем, что якобы документы на В.Балуха до сих пор не распечатаны.

"Со среды, за три рабочих дня, ответственным за прием передач не прислали необходимые документы, а в субботу и воскресенье начальство не работает", — пояснила Н.Балух.