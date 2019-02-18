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10:04 18.02.2019

Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось - СМИ

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Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось - СМИ

Состояние здоровья бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которого отравили в марте 2018 года в британском городе Солсбери, ухудшилось, сообщает газета The Times со ссылкой на источник в разведке Британии.

По информации издания, С.Скрипаль находится дома под наблюдением врачей. Медики опасаются, что россиянин не сможет избавиться от последствий отравления.

Собеседник газеты также сообщил, что пока неизвестно, как будет чувствовать себя С.Скрипаль, поскольку влияние примененного против него вещества мало изучено.

"Само вещество, вероятно, выведется (из организма - ИФ), но последствия его влияния могут храниться долго", - отметил доцент университета Ноттингема Уэйн Картер.

С.Скрипаль после покушения ни разу не появлялся в СМИ или на публике.

В начале марта 2018 г. в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

Теги: #здоровье #скрипаль #отравление
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