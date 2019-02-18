Супрун: детям с кашлем и температурой можно ходить в школу

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что детям с кашлем, насморком и температурой можно посещать школу.

"По рекомендациям Американской академии педиатрии, насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы", - написала У.Супрун на своей странице в Фейсбук.

Она отметила, что ребенок может посещать школу при условии, что его осмотрел врач и позволил пойти в учебное заведение, если температура сама по себе без приема лекарственных препаратов ниже 38 градусов, если ребенок активный и хорошо себя чувствует.

"Исключения составляют периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк, или больное горло - веская причина оставить ребенка дома", - отметила и.о. министра.

По словам У.Супрун, ребенок может быть заразным в течение двух недель после перенесенной простуды, независимо от того, есть ли у него насморк или кашель.

У.Супрун рассказала, что детей не следует отпускать в садик или в школу в таких случаях, когда из-за болезни ребенок не может принимать участие во всех занятиях, при острой фазе инфекционного заболевания, когда температура более 38 и респираторные симптомы, если ребенок выглядит больным (плач, затрудненное дыхание ли быстро распространяющееся высыпание).

"Собирая ребенка в детский сад или школу - будьте внимательны. Если не уверены, что ребенок здоров - лучше проконсультироваться с врачом и руководствоваться его рекомендациями", - подчеркнула она.