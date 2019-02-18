События

08:30 18.02.2019

Супрун: детям с кашлем и температурой можно ходить в школу

2 мин читать
Супрун: детям с кашлем и температурой можно ходить в школу

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что детям с кашлем, насморком и температурой можно посещать школу.

"По рекомендациям Американской академии педиатрии, насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы", - написала У.Супрун на своей странице в Фейсбук.

Она отметила, что ребенок может посещать школу при условии, что его осмотрел врач и позволил пойти в учебное заведение, если температура сама по себе без приема лекарственных препаратов ниже 38 градусов, если ребенок активный и хорошо себя чувствует.

"Исключения составляют периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк, или больное горло - веская причина оставить ребенка дома", - отметила и.о. министра.

По словам У.Супрун, ребенок может быть заразным в течение двух недель после перенесенной простуды, независимо от того, есть ли у него насморк или кашель.

У.Супрун рассказала, что детей не следует отпускать в садик или в школу в таких случаях, когда из-за болезни ребенок не может принимать участие во всех занятиях, при острой фазе инфекционного заболевания, когда температура более 38 и респираторные симптомы, если ребенок выглядит больным (плач, затрудненное дыхание ли быстро распространяющееся высыпание).

"Собирая ребенка в детский сад или школу - будьте внимательны. Если не уверены, что ребенок здоров - лучше проконсультироваться с врачом и руководствоваться его рекомендациями", - подчеркнула она.

Теги: #дети #школа #супрун #украина #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:44 18.02.2019
В Черниговской области на пожаре в частном доме погибли трое детей

В Черниговской области на пожаре в частном доме погибли трое детей

07:27 18.02.2019
Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

06:03 18.02.2019
На Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин

На Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин

02:34 18.02.2019
Совет ЕС по иностранным делам обсудит разностороннюю помощь Украине

Совет ЕС по иностранным делам обсудит разностороннюю помощь Украине

01:32 18.02.2019
Климкин: Россия ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы

Климкин: Россия ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы

00:38 18.02.2019
Климкин об итогах Мюнхенской конференции: Диванная позиция очень раздражает

Климкин об итогах Мюнхенской конференции: Диванная позиция очень раздражает

23:46 17.02.2019
Украинские военнослужащие отбили нападение враждебной ДРГ, один боевик попал в плен

Украинские военнослужащие отбили нападение враждебной ДРГ, один боевик попал в плен

23:23 17.02.2019
Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось

22:25 17.02.2019
Боевики обстреляли авто украинской стороны СЦКК

Боевики обстреляли авто украинской стороны СЦКК

21:48 17.02.2019
В ночь на понедельник ограничат движение на Южном мосту

В ночь на понедельник ограничат движение на Южном мосту

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

Байден назвал РФ слабеющей, но все более агрессивной державой

Решение о санкциях в отношении РФ за агрессию в районе Керченского пролива будет принято на заседании глав МИД ЕС 18 февраля – Климкин

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии

Спикер парламента Белоруссии заявил, что Минск и Варшава обсудят возможное размещение в Польше военной базы США

Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован

Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

В Тернопольской области произошло ложное оповещение о радиационной опасности

На Донбассе ранен украинский военный

Боевики взяли в плен и распространили видео с еще одним бойцом 128-й ОГШБр ВСУ

В Чернобыльской зоне горит 5 га леса – ГСЧС

Польский премьер отменил поездку на саммит в Израиль после заявления Нетаньяху о Холокосте

Мюнхенская конференция по безопасности 2020 года назначена на 14 февраля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА