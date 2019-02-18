Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщает пресс-цент штаба операции Объединенных сил.

"17 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, применялось 7 раз. В общем противник выпустил по позициям наших войск 55 мин калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение", - говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Фейсбук в понедельник утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции украинских военнослужащих из минометов калибра 120 и 82 мм - вблизи н.п. Лебединское, из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - у поселка Пески, из минометов калибра 82 мм - в районе н.п. Водяное, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник также 5 раз обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Екатериновка, дважды из минометов калибра 82 мм и станковых гранатометов различных систем - в районе н.п. Троицкое, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у поселка Новолуганское, из стрелкового оружия - вблизи н.п. Станица Луганская.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - отмечено в штабе.

Кроме того, при перемещении у линии соприкосновения в районе поселка Майское в ходе выполнения задачи по назначению, боевики обстреляли со станкового противотанкового гранатомета наблюдательную группу "Светлодарск 1" украинской стороны СЦКК.

По данным украинской разведки, 17 февраля один боевик уничтожен и пятеро ранены.

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" с минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка", - добавили в штабе.