События

23:46 17.02.2019

Украинские военнослужащие отбили нападение враждебной ДРГ, один боевик попал в плен

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В воскресенье на Светлодарском направлении украинские военнослужащие отбили нападение враждебной ДРГ, одного из боевиков взяли в плен, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 17 февраля, на Светлодарском направлении в районе выполнения боевых задач одного из батальонов враг предпринял попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, имевшей целью атаковать наши позиции", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что враждебные намерения были разоблачены заранее.

"Нападение врага отражено, одного из оккупантов взято в плен. Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил", - добавили в штабе.

Теги: #диверсанты #украина #донбасс
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