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20:44 17.02.2019

Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован

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Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о ликвидации пожара травяного настила в лесу на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

"Пожар в зоне отчуждения ликвидирован в 18.50", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

Как сообщалось, информация о пожаре поступила спасателям в 16:40. "В Чернобыльской зоне отчуждения на территории ГСП "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) вблизи с.Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 га", - сообщили в ГСЧС, отметив, что к тушению привлекались 18 человек и 3 единицы техники. Из них от ГСЧС - 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

Теги: #зона_отчуждения #украина #лес #пожар
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