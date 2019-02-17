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19:31 17.02.2019

Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

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Украинская сторона СЦКК сообщает об обстрелах незаконными вооруженными формированиями (НВФ) на Донбассе беспилотных летательных объектов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации.

"Военные преступники российско-террористических войск обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ над участком разведения в районе Золотого. Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе продолжают нагло и грубо препятствовать использованию беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ", - сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Как отмечается, по данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ от 16 февраля 2019 года, наблюдатели Миссии 15 февраля находились на блокпосту незаконных вооруженных формирований на южной окраине района разведения Золотое. Международные наблюдатели сообщили боевикам о том, что БПЛА СММ, который совершал полет в данном районе, управляется из другого места.

"Но, несмотря на это предупреждение, пятеро вооруженных боевиков, которые находились на блокпосту, примерно в десяти метрах от наблюдателей СММ, начали стрелять из своих автоматов по БПЛА СММ. В направлении беспилотного летательного аппарата, который перемещался к югу от блокпоста на высоте примерно 300 метров, оккупанты сделали около 60 выстрелов", - сказано в сообщении.

В информации отмечается, что боевики прекратили обстрелы БПЛА после очередного подчеркивания международных наблюдателей о том, что беспилотник принадлежит им.

"БПЛА СММ не пострадал. Но команда Миссии была вынуждена срочно покинуть район блокпосту", - говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

 

Теги: #бпла #обстрел #украина #донбасс #сцкк
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