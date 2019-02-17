Боевики взяли в плен и распространили видео с еще одним бойцом 128-й ОГШБр ВСУ

В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде (128 ОГШБр) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявляют, что их военнослужащий Игорь Мирончук попал в плен к боевикам на востоке Украины, и видеозапись именно с его участием распространили СМИ, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям.

"На днях мы сообщали об обстоятельствах исчезновения военнослужащего нашей бригады и допускали, что он мог попасть в плен. Мы не называли его имени по соображениям безопасности для его жизни и здоровья. После ряда сообщений ресурсов террористической "ДНР" мы имеем основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных т.н."СМИ" противника, наш побратим Игорь Мирончук", - сообщается на странице бригады "Закарпатский легион" в соцсети Facebook в субботу.

"Главное для нас, для его родных и близких - видеть, что он жив. На видео, записанном и смонтированном с целью пропаганды, подавленное состояние Игоря, фразы, не свойственные ему при любых обычных обстоятельствах, друзья и побратимы Игоря объясняют моральным давлением, которому он поддается в плену… Мы в любом случае не осуждаем Игоря за сказанное на камеру", - говорится в заявлении.

10 февраля "Закарпатский легион" сообщил, что военнослужащий их бригады "вероятно, из-за полученной контузии, потерял ориентацию на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций". "При этих обстоятельствах мы не исключаем попадания его в плен", - говорилось в сообщении.

Как сообщалось, ранее в 128-й ОГШБр сообщили о пропаже в ночь на 29 декабря 2018 года одного из своих военнослужащих на Донбассе. Позже в бригаде подтвердили, что на видеозаписи, продемонстрированной боевиками подконтрольными боевикам СМИ, фигурирует пропавший в ночь на 29 декабря их военнослужащий Андрей Качиньский. Комментируя слова, сказанные на камеру захваченным боевиками А.Качиньским, в бригаде отметили: "Мы понимаем, что данные объяснения получены под давлением и никоим образом не осуждаем его за это. Более того, подчеркиваем, что он не может нести ответственность за свои слова".