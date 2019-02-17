В Чернобыльской зоне горит 5 га леса – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о пожаре травяного настила в лесу на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в воскресенье.

"17 февраля в 16:40 в ГСЧС поступила информация, что в Чернобыльской зоне отчуждения на территории ГСП "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) у с.Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 гектар", - говорится в сообщении.

Ведомство информирует, что к гашению возгорания привлечено 18 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС - 12 человек личного состава и 2 единицы техники.