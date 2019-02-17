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17:46 17.02.2019

Польский премьер отменил поездку на саммит в Израиль после заявления Нетаньяху о Холокосте

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Польский премьер отменил поездку на саммит в Израиль после заявления Нетаньяху о Холокосте

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не приедет на саммит "Вишеградской группы", который планируется провести в Иерусалиме на предстоящей неделе, сообщает газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на польское посольство.

О таком решении М.Моравецкий сообщил по телефону премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Вместо премьера на саммит приедет глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Отмена визита происходит на фоне недавнего заявления Б.Нетаньяху о сотрудничестве граждан Польши с нацистами во времена Второй мировой войны.

В ходе конференции в Варшаве Б.Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с немцами" во времена Холокоста, сообщила газета "Джерузалем пост". Позднее в канцелярии премьера пояснили, что речь шла не обо всем народе, а о некоторых поляках.

Встреча "Вишеградской группы" - Польши, Чехии, Венгрии и Словакии - пройдет в Иерусалиме 18-19 февраля.

Теги: #словакия #венгрия #чехия #польша #чапутович
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