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15:49 17.02.2019

Мюнхенская конференция по безопасности 2020 года назначена на 14 февраля

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Мюнхенская конференция по безопасности 2020 года назначена на 14 февраля

Мюнхенская конференция по безопасности подошла к концу в воскресенье, говорится на странице мероприятия Twitter.

"Еще одна успешная и безопасная Мюнхенская конференция по безопасности завершилась!" - отмечается в сообщении.

"В последние три дня в Мюнхене собралось большое число людей, принимающих решения в международной политике", - сообщается в микроблоге.

Организаторы конференции поблагодарили за помощь полицию Мюнхена и охрану, а также жителей города "за понимание и терпение".

В свою очередь руководитель конференции Вольфганг Ишингер в воскресенье заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности 2020 года начнется 14 февраля.

"В будущем году конференция начнется 14 февраля", - сказал он, выступая на заключительной сессии конференции.

Теги: #мюнхенская_конференция
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