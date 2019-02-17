События

15:49 17.02.2019

В УПЦ (МП) сообщают о нападении вандалов и попытке поджога храма в Кривом Роге

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В УПЦ (МП) сообщают о нападении вандалов и попытке поджога храма в Кривом Роге

Неизвестные осуществили нападение на храм Вознесения Господнего Украинской православной церкви (Московского патриархата) в г.Кривой Рог Днепропетровской области в пятницу вечером, бросив зажигательную смесь под входные двери храма и оставив праворадикальные надписи.

"Около 19:30, группа неизвестных лиц совершили акт вандализма над храмом Вознесения Господнего г.Кривой Рог, который находится в жилмассиве Южного ГОК. Вандалы с помощью зажигательной смеси осуществили поджог храма, что привело к возгоранию и серьезным повреждениям центральных входных дверей и надвратной иконы Вознесения Господнего. Также сделаны надписи на стенах "14/88", которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений", - сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) со ссылкой на пресс-службу епархии.

Как отмечается в сообщении, правоохранители начали следствие для установления лиц, совершивших правонарушение и их мотивов. По факту попытки поджога двери церкви полицейские начали досудебное расследование по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества), сообщили в УПЦ (МП) со ссылкой на информацию Криворожского отдела полиции.

Теги: #вандалы #церковь #упц_мп #кривой_рог
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