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14:48 17.02.2019

Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию по просьбе Вашингтона

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Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию по просьбе Вашингтона

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "в ответ на просьбу Вашингтона", сообщает в воскресенье японская газета "Асахи симбун" со ссылкой на источник в японском правительстве.

Власти США, по данным газеты, "неформально" попросили Токио выдвинуть Д.Трампа на получение премии после того, как в июне 2018 года он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

С.Абэ выдвинул кандидатуру Д.Трампа осенью за диалог с Северной Кореей, сообщает газета. Заявки на выдвижение на Нобелевскую премию принимались до февраля.

Д.Трамп в пятницу рассказал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал ему копию письма, которую он отправил "людям, которые выдают такую вещь как Нобелевская премия". "Он сказал: я номинировал вас от лица Японии, я прошу их дать вам Нобелевскую премию мира", - пояснил президент США, не сообщив, когда именно С.Абэ показывал ему письмо.

Д.Трамп отметил, что, наверное, он никогда не получит Нобелевскую премию.

Второй саммит США-КНДР, как ожидается, пройдет 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

Теги: #япония #сша #трамп #абэ #нобелевская_премия
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