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14:44 17.02.2019

Помощник президента РФ заявил об отсутствии перспектив нормализации отношений с США

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Помощник президента РФ заявил об отсутствии перспектив нормализации отношений с США

Перспективы нормализации отношений с США пока не просматриваются, реакция Москвы на возможные новые американские санкции последует после их анализа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По-моему, и так все плохо. Перспективы тоже не просматриваются пока", - сказал Ю.Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, может ли новая серия санкций ухудшить российско-американские отношения или дальше уже некуда.

"Посмотрим, какие санкции будут, потом решим, как реагировать", - подчеркнул Ю.Ушаков.

Теги: #рф #россия #ушаков #сша
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