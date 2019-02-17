Грузия может стать "мостом", способствующим росту грузооборота между ЕС и Китаем - премьер

Грузия естественно является региональным центром и реальным кандидатом стать "мостом", чем будет способствовать росту международного товарооборота между ЕС и Китаем, заявил премьер-министр республики Мамука Бахтадзе.

"В этом контексте мы видим очень хорошие возможности не только для Грузии, но и для всего региона", - сказал М.Бахтадзе на тематической дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, выдержки из выступления которого цитируют в воскресенье грузинские СМИ.

При этом он подчеркнул, что Грузия является "воротами" для шести стран, не имеющих прямого доступа к морю.

"Мы (Грузия - ИФ) участники инициативы "Один пояс - один путь", у нас есть соглашение о свободной торговле с Китаем. Эта страна уже является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Мы также видим, что торговля развивается и растет между Турцией и Китаем, между ЕС и Китаем. Достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться, что Грузия естественно является региональным центром и кандидатом стать мостом, который будет способствовать растущему международному торговому грузообороту между ЕС и Китаем", - сказал М.Бахтадзе.

В тематической дискуссии, которую модерировал президент Евразийской группы Ян Бремер, участвовали также президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.