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14:12 17.02.2019

Правоохранители провели оперативно-профилактические рейды в Мариуполе, Сартане и Гнутово

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Правоохранители провели оперативно-профилактические рейды в Мариуполе, Сартане и Гнутово

Шесть человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, задержаны в ходе оперативно-профилактических мероприятий в Мариуполе, Сартане и Гнутово Донецкой области.

Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, рейды проводились по приказу командующего Объединенных сил Сергея Наева с целью обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотических средств, установлению лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям, и стабилизации криминогенной ситуации.

"По горячим следам раскрыто 2 грабежа, грабители задержаны и доставлены в отдел полиции г.Мариуполь. Раскрыто 22 кражи, а вещественные доказательства (ювелирные изделия, деньги, бытовая техника, компьютерная техника, мобильные телефоны и т.д.) у злоумышленников изъяты", – говорится в сообщении.

Также задокументирован факт незаконного обращения с оружием и задокументировано 3 уголовных правонарушения по фактам изъятия наркотических веществ. Всего задокументировано 192 административных правонарушения, за совершение которых составлены соответствующие протоколы.

Теги: #мариуполь #правоохранители #гнутово #сартана #оос #наев
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