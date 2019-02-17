В Харькове спасатели ликвидировали пожар на складе швейной фурнитуры

В воскресенье ночью в Харькове произошел пожар на складе швейной фурнитуры по проспекту Гагарина, 127-а.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило от охраны здания в 3:14. "К месту вызова было направлено 6 отделений службы спасения ГСЧС на автоцистернах в составе 30 спасателей, 1 отделение курсантов от Национального университета гражданской защиты и автомобиль газодымозащитной службы. По прибытию спасатели установили, что огонь охватил часть здания площадью около 400 кв.м. Горели конструкции здания, а также горючая швейная фурнитура", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 4:26, полностью ликвидирован в 7:00. Причина возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.