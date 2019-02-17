События

12:35 17.02.2019

В Харькове спасатели ликвидировали пожар на складе швейной фурнитуры

1 мин читать
В Харькове спасатели ликвидировали пожар на складе швейной фурнитуры

В воскресенье ночью в Харькове произошел пожар на складе швейной фурнитуры по проспекту Гагарина, 127-а.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило от охраны здания в 3:14. "К месту вызова было направлено 6 отделений службы спасения ГСЧС на автоцистернах в составе 30 спасателей, 1 отделение курсантов от Национального университета гражданской защиты и автомобиль газодымозащитной службы. По прибытию спасатели установили, что огонь охватил часть здания площадью около 400 кв.м. Горели конструкции здания, а также горючая швейная фурнитура", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 4:26, полностью ликвидирован в 7:00. Причина возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

Теги: #гсчс #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:34 17.02.2019
Пожар унес жизни в Марьинском районе

Пожар унес жизни в Марьинском районе

12:25 15.02.2019
В здании НАУ в Киеве произошел пожар, повреждена мебель и оргтехника

В здании НАУ в Киеве произошел пожар, повреждена мебель и оргтехника

08:31 14.02.2019
В четырех областях Украины обесточенными остаются 84 населенных пункта

В четырех областях Украины обесточенными остаются 84 населенных пункта

23:38 13.02.2019
Пожар на рынке "Левобережный" в Киеве ликвидирован

Пожар на рынке "Левобережный" в Киеве ликвидирован

14:38 13.02.2019
Здание горит на территории Свято-Серафимовского мужского монастыря в Ивано-Франковской области

Здание горит на территории Свято-Серафимовского мужского монастыря в Ивано-Франковской области

07:44 13.02.2019
В ряде областей Украины обесточенными остаются 188 населенных пунктов – ГСЧС

В ряде областей Украины обесточенными остаются 188 населенных пунктов – ГСЧС

08:17 10.02.2019
В Киеве на улице Казимира Малевича произошел пожар – ГСЧС

В Киеве на улице Казимира Малевича произошел пожар – ГСЧС

04:19 10.02.2019
В Киеве спасатели сняли в субботу с льдины мальчика на Русановском канале - ГСЧС

В Киеве спасатели сняли в субботу с льдины мальчика на Русановском канале - ГСЧС

12:53 09.02.2019
В Украине с начала года на водоемах погибли 30 человек

В Украине с начала года на водоемах погибли 30 человек

08:43 09.02.2019
На пожаре в Днепропетровской области погибли три человека

На пожаре в Днепропетровской области погибли три человека

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден назвал РФ слабеющей, но все более агрессивной державой

Решение о санкциях в отношении РФ за агрессию в районе Керченского пролива будет принято на заседании глав МИД ЕС 18 февраля – Климкин

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

ПОСЛЕДНЕЕ

На початку тижня в Україні трохи похолодає, опади не передбачаються

В начале недели в Украине немного похолодает, осадки не предвидятся

Бразильская Vale сообщила об эвакуации 200 человек в районе прорванной плотины

Мэй призвала членов Консервативной партии объединиться перед Brexit

Утром в воскресенье в Киеве туман, видимость 200-500 м

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб, один получил ранения

Авторы фильма "Пираньи Неаполя" получили награду за лучший сценарий на Берлинале

На Харьковщине мужчина, пытавшийся разобрать пулю, госпитализирован с множественными травмами

Состав ВМС США пополнил ультрасовременный корабль-стелс зоны прибрежных боевых действий

Площадь Победы в Киеве оборудовали дорожными вехами ограничивающими парковку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА