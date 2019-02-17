Пожар унес жизни в Марьинском районе

Двое человек погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в с.Новоселидовка Марьинского района Донецкой области в ночь на воскресенье, сообщается на сайте ГСЧС.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, информация о пожаре поступила спасателям в 1:54 17 февраля. Во время проведения разведки и гашения пожара были обнаружены погибшие мужчина и женщина.

Пожар был локализован в 2:40 и ликвидирован в 3:40. Причина возникновения пожара устанавливается.

Той же ночью произошел пожар в квартире в соседнем г.Украинск Селидовского горсовета, однако спасателям удалось спасти находившегося в ней мужчину. Информация о пожаре в 2-комнатной квартире на 1-м этаже 9-этажного жилого дома на ул.Шевченко поступила спасателям в 4:05. По прибытию на место спасатели вывели ее жителя на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи. Пожар был локализован в 4:24 и ликвидирован в 4:30.